Handicap International recrute

Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Handicap International est une ONG française travaillant au Togo depuis 1997 et au Bénin depuis 2010 dans le domaine de la santé et réadaptation, l’inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables.

Afin de renforcer le service Administration / Ressources Humaines suite à l’augmentation des effectifs en 2018 liée à l’ouverture de nouveaux projets, Handicap International -Programme Togo/Bénin recrute, sous un Contrat à Durée Déterminée d’un (01) an (avec possibilité d’extension) un(e) Assistant(e) Ressources Humaines (RH), basé à Lomé au Togo.

Date de prise de fonction souhaitée : 1er Août 2018

L’Assistant(e) RH a pour mission d’appuyer à la gestion des ressources humaines du programme dans le respect des cadres légaux et des règles internes à HI.

Principales tâches de l’Assistant RH

Sous la supervision directe de l’Adjointe d’Administration, et en lien fonctionnel avec les autres services support du Programme, le titulaire du poste aura comme principales responsabilités :

-Participer à la gestion administrative du personnel national et international du Programme (suivi et planning des congés, suivi des contrats de travail, préparation des paies, suivi des assurances, etc.);

-Participer à l’accomplissement des formalités administratives nécessaires (déclarations sociales et fiscales, enregistrement, visa, etc.) auprès des autorités compétentes (Ambassade, autorités locales, Ministère du travail, Immigration…);

-Appuyer à la mise en œuvre des procédures et politiques RH du programme (recrutement, plan de formation, suivi des évaluations, etc.);

-Assurer l’archivage quotidien des dossiers du personnel et le suivi du registre de l’employeur;

-Contribuer à la réalisation de tâches administratives complémentaires et aux activités du secrétariat si besoin.

Diplôme et expériences requises

-Minimum BAC + 3 en Gestion des Ressources Humaines, Droit du travail ou autre domaine équivalent;

-Expérience professionnelle réussie d’au moins 1 an dans le domaine avec idéalement un parcours en ONG internationale.

Compétences transversales et capacités requises

-Bonne connaissance de la législation du travail;

-Bonne connaissance du cycle de gestion RH et de l’administration du personnel;

-Bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels (Word & Excel);

-Sens aigue de la confidentialité concernant les activités de l’organisation et de ses membres ;

-Bonne aptitude relationnelle, esprit d’équipe et capacité d’adaptation;

-Bonne capacité d’organisation et de travail en autonomie;

-Ponctualité, rigueur et attention aux détails;

-Dynamisme, Réactivité, motivation ;

-Intérêt pour les problématiques liées à l’inclusion et au handicap.

Dossier à fournir pour chaque poste

-Une lettre de motivation datée et signée adressée à la Directrice du Programme Togo-Bénin;

-Un Curriculum Vitae à jour indiquant le numéro de contact et trois personnes de référence;

-Un extrait d’acte de naissance;

-Une copie du dernier diplôme;

-Copie des attestations obtenues et des certificats d’emplois antérieurs.

Délai de dépôt de candidature

Les dossiers de candidature doivent être envoyés exclusivement par internet à l’adresse e-mail suivante : [email protected], avec en objet « Recrutement Assistant(e) RH », au plus tard le vendredi 29 Juin 2018 à 12h00, heure du Togo.

Seules les candidatures sélectionnées seront convoquées.

A noter que les étapes de sélection pourront se dérouler au fur et à mesure de la réception des candidatures sans attendre l’échéance buttoir.

N.B. Handicap International s’engage à promouvoir l’égalité des chances et lutter contre toutes formes de discrimination à l’embauche.

Handicap International est attaché au principe de la diversité et encourage tout particulièrement les candidatures des personnes en situation de handicap et les femmes.

Un aménagement raisonnable du processus de recrutement et du poste à pourvoir peut-être envisagé en fonction des besoins individuels des candidats en situation de handicap et dans la limite des possibilités de Handicap International.

Nous encourageons sincèrement les candidats en situation de handicap à contacter le numéro suivant pour exprimer leurs besoins spécifiques : (+228) 93 62 10 66 (aux heures de service uniquement SVP).

Handicap International est engagé dans la protection de l’enfance et la protection des bénéficiaires contre l’exploitation et les abus sexuels. Le candidat sélectionné devra s’engager à adhérer et respecter ces politiques éthiques et le code de conduite : prévention des abus & protection des personnes.